Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Дмитрий Кобелев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на заявление представителя УЕФА Йозефа Климента.

Чиновник заявил, что организация верит, что российские клубы в скором времени вернутся в еврокубки.

«Я думаю, что моей веры тут будет мало. Все прекрасно понимают, что всё будет зависеть от политической ситуации. Как мне кажется, как только это нормализуется, УЕФА и ФИФА примут нас в еврокубки.

Футбол сейчас настолько политизирован, что мы прекрасно понимаем, откуда это идёт. С другой стороны, мы видим, что некоторые футбольные функционеры, футболисты и сборные, которые отказывались с нами или у нас играть. Поэтому это говорит о том, что есть политическое решение ФИФА и УЕФА от Европейского Союза. От него и будет зависеть наше участие или неучастие в еврокубках», — сказал Кобелев.