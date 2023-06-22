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Чистяков рассказал, как провёл отпуск

22 Июня 2023 • 13:16 Комментировать

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о своём летнем отпуске. Отметим, что СМИ сообщали о возможном переходе игрока в другие клубы, однако позже сам спортсмен опроверг эту информацию.

- Дмитрий, как вы провели свой отпуск?

- «Я съездил в Грузию к родственникам супруги. Увиделся с ними, посетил прикольные места. Потом вернулся в Россию, поехал в Пикалёво, в родные края. Провёл недельку с родными и друзьями и спокойно отдохнул, а потом вернулся в Санкт-Петербург».

- В отпуске поддерживали форму?

- «Конечно, первую неделю я отдохнул, восстановил мышцы. После этого постепенно начал готовиться по индивидуальной программе».

Напомним, скоро состоится летний товарищеский турнир, в котором примут участие «Црвена Звезда», «Фенербахче», «Нефтчи» и «Зенит». Билеты приобрести можно на официальном сайте «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Нефтчи Црвена Звезда Дмитрий Чистяков
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