Чистяков рассказал, как провёл отпуск

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о своём летнем отпуске. Отметим, что СМИ сообщали о возможном переходе игрока в другие клубы, однако позже сам спортсмен опроверг эту информацию.

- Дмитрий, как вы провели свой отпуск?

- «Я съездил в Грузию к родственникам супруги. Увиделся с ними, посетил прикольные места. Потом вернулся в Россию, поехал в Пикалёво, в родные края. Провёл недельку с родными и друзьями и спокойно отдохнул, а потом вернулся в Санкт-Петербург».

- В отпуске поддерживали форму?

- «Конечно, первую неделю я отдохнул, восстановил мышцы. После этого постепенно начал готовиться по индивидуальной программе».

Напомним, скоро состоится летний товарищеский турнир, в котором примут участие «Црвена Звезда», «Фенербахче», «Нефтчи» и «Зенит». Билеты приобрести можно на официальном сайте «Зенита».