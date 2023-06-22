​«Динамо» анонсировало объявление о назначении Лички

«Динамо» сделало смс-рассылку, анонсировав назначение Марцела Лички на должность главного тренера. Скриншот показал телеграм-канал «Крысева|Терлецкий».
«В 13:30 смотри «личку» [личные сообщения] в телеграм-канале», - говорится в рассылке.
Напомним, что Марцел Личка ранее успешно работал у руля «Оренбурга». Под руководством чешского специалиста команда в чемпионате России сезона 2022/2023 заняла седьмое место. «Динамо» же финишировало девятым. В мае клуб расстался со Славишей Йокановичем из-за плохих результатов.
Старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля.
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