Защитник екатеринбургского «Урала» Лео Гогличидзе сменил команду, об этом сообщается на официальном сайте клуба. 26-летний футболист продолжит карьеру в «Оренбурге».

Гогличидзе перешел в новую команду на правах аренды. Срок действия трудового соглашения между сторонами рассчитан до завершения следующего сезона.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги защитник принял участие в 26 поединках, в которых сделал результативную передачу, получил четыре желтые карточки и один раз был удален с поля.

По итогам прошлой кампании «Оренбург» финишировал на седьмом месте, а «Урал» заверши сезон 11-м.