УЕФА сделал заявление о будущем российских команд на международной арене

Йозеф Клемент, который является советником главы УЕФА по национальным ассоциациям, высказался о возможном возвращении российских клубов и сборных на международную арену.

«Мы верим, что скоро российские сборные и клубы снова смогут играть на международной арене, оставаясь друзьями после матчей. УЕФА никогда не прерывал сотрудничество с РФС. Футбол должен наводить мосты», - приводятся слова представителя УЕФА на станицах издания «Чемпионат».

Напомним, что с февраля прошлого года российские команды отстранены от международных турниров совместным решением УЕФА и ФИФА.