Иван Игнатьев объяснил, почему выбрал «Сочи»

Форвард Иван Игнатьев прокомментировал переход из московского «Локомотива» в другой российский клуб – «Сочи». 24-летний нападающий подписал с южанами контракт на три года.

«Я долгое время жил в Краснодаре, климат и край мне ближе. Все супер. Почему выбрал «Сочи»? Мы пообщались с руководством, когда все стороны заинтересованы, особенно главный тренер, поэтому я сделал свой выбор», - приводит слова футболиста пресс-служба сочинского клуба.

Игнатьев перебрался в «Сочи» на правах свободного агента. Ранее Иван расторг контракт с «Локомотивом» по обоюдному согласию сторон.