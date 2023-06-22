Билялетдинов: «Игнатьев пошелестел в «Локомотиве», но ему нужна стабильность»

Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов дал комментарий касательно ухода нападающего Ивана Игнатьева из столичного клуба.

«Игнатьев пошелестел в «Локомотиве», забил пару голов, но ему уже нужна стабильность. Он все-таки немолодой. Что касается нового нападающего в «Локомотив», то можно подтянуть своего футболиста», - передает слова Билялетдинова издание «РБ Спорт».

Сегодня, 22 июня, было объявлено о переходе Игнатьева в «Сочи». 24-летний форвард заключил с южанами контракт до середины 2026 года.

В прошлом сезоне Иван забил пять мячей и отдал два ассиста в 27 матчах за «Локо».