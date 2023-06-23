«Ювентус» забирает лучшего игрока «Зенита», арабы – всех из «Челси», а Месси собирает «Барселону» в США: главные трансферы недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Быстро пролетает первый летний месяц, а с ним и промелькнула первая волна трансферов. Мы уже привыкли, что Лионель Месси уехал за океан, теперь же великий аргентинец вознамерился собрать там собственную «Барселону». Ещё одной суперзвездой пополнился чемпионат Саудовской Аравии, а российские клубы пока в основном работают «на выход». К повальному интересу из Турции добавился запрос из Италии. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Ювентус» пришёл за Малкомом

Малком провёл феноменальный сезон, за 27 матчей РПЛ наколотив 23 гола и раздав 7 ассистов. Подорожал больше всех в РПЛ и теперь оценивается в 30 миллионов евро, дебютировал за сборную Бразилии, один из двух матчей начав в стартовом составе. Кажется, это именно тот Малком, которого разглядела «Барселона». Теперь его разглядел «Ювентус» и собирается прийти с предложением в 40 миллионов евро. Для текущего состояния «старой синьоры» Малком выглядит реальным усилением, так что охотно верится в жизнеспособность такого трансфера. Стороны пока никак не комментирует возможный переезд Малкома в Италию.

Продолжение турецкого сериала

Одной строкой напомним о главных героях. Далера Кузяева, у которого закончился контракт с «Зенитом», ждут несколько клубов чемпионата Турции, сам игрок хочет в «Бешикташ» - ведутся мучительные переговоры. Фёдора Чалова очень хочет выкупить «Галатасарай», турецкие издания сообщили, что футболист ЦСКА уже дал согласие на переход, но верить заинтересованной стороне не очень получается. Кажется, эти трансферные саги могут затянуться в лучших традициях турецких сериалов.

Возрастное усиление «Ростова»

«Ростов» весь сезон козырял молодой командой, сотканной из незнакомых широкому кругу имён. К концу сезона сил поубавилось и южный клуб рухнул из лидирующей тройки. Валерий Карпин урок извлёк и перед следующим сезоном решил добавить опыта. В «Ростов» вернулся 34-летний Алексей Ионов, у которого закончился контракт с «Краснодаром». Ветеран прошлый сезон провёл неплохо – 7+2 собрал за 27 матчей РПЛ.

Вторым новичком «Ростова» стал лидер и мозг «Факела» Роман Акбашев. Фееричный сезон за Воронеж в РПЛ не оставил равнодушными клубы посерьёзнее. 31-летний полузащитник не стал подписывать новый контракт с «Факелом», зато подписал двухлетний контракт с «Ростовом». В активе Романа Акбашева 5 голов и 6 голевых передач за 28 матчей в РПЛ прошедшего сезона.

Европейские чемпионаты

Карим Бензема встречает Нголо Канте, едут Зиеш, Кулибали, Менди и Азмун

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А точнее, рубрику стоит назвать – отъезды из европейских чемпионатов. Саудовская Аравия набрала какой-то нереальный темп, состав на новый сезон уже набирается ярчайший. Особенно старается действующий чемпион – «Аль-Иттихад». Представили Карима Бензема и тут же подписали ему в поддержку Нголо Канте. Экс-полузащитник «Челси» получил не только баснословные 100 миллионов евро, но и контракт на четыре (!) года. Это самый долгосрочный договор с европейской суперзвездой, чемпионат Саудовской Аравии делает серьёзную заявку на длительное пребывание в инфополе.

Нголо Канте достался «Аль-Иттихаду» бесплатно, у него закончился контракт с «Челси», а вот за Хакима Зиеша придётся заплатить. СМИ уверяют, что марокканец уже дал согласие на переход и жаждет сколотить мощную банду с Бензема и Канте в Саудовской Аравии. Вместе с Хакимом едут и ещё два игрока «Челси». Голкипер Эдуар Менди и защитник Калиду Кулибали тоже дали согласие на переход в «Аль-Хиляль». Саудиты просто пачками скупают игроков лондонского «Челси».

Новым «саудитом» может стать и наш старый знакомый – Сердар Азмун. Иранец крайне недоволен игровым временем в Леверкузене, а клуб не видит особых перспектив в его отношении. Претенденты на Сердара Азмуна есть и Европе, ходят разговоры о паре клубов из Серии А, но на Ближнем Востоке можно сильно больше заработать.

Лионель Месси притягивает «Барселону» в Майами

Другой центр притяжения – Майами. Лионель Месси быстро решился на переезд в США и теперь будто магнитом тянет экс-игроков «Барселоны». Контракты как раз закончились у двух супертопов (очень не хочется добавлять приставку экс): Серхио Бускетса и Жорди Альбы. Официальных подтверждений пока не было, но авторитетные инсайдеры вроде Николо Скиры уже сообщили, что сделки закрыты. Альба и Бускетс подписали контракт с «Интером» Майами на два года, кстати, и у Серхио, и у Жорди были жирные предложения из Саудовской Аравии, но они отказали, дабы воссоединиться с Месси в США.