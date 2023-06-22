«Зенит» предложил 2 млн евро за футболиста ЦСКА

Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за екатеринбургский «Урал», может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

Как информирует инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях, «сине-бело-голубые» предложили за 26-летнего голкипера два миллиона евро. «Армейцы» взяли паузу на размышления, поскольку изначально планировали выручить с продажи Помазуна шесть миллионов.

В прошлом сезоне чемпионата России голкипер поучаствовал в 29 матчах. Илья попустил 45 мячей, а в пяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.