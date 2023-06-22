Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о том, что руководители московских клубов РПЛ делают ставку на иностранных тренеров.

- Правильно сказал мой товарищ в интервью, что как только Абаскаль подписал новый контракт со «Спартаком», так сразу завеселел человек. А наши тренеры в это время, бедные, сидят с сумками в очереди и ждут, когда кто-то куда-то их пригласит. Но их никуда не берут, как будто они не умеют тренировать. Зато Абаскаля берут, Клотета берут, Шварца брали.