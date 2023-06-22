Бышовец: «Зенит» может повторить рекорд «Баварии» и стать чемпионом 11 раз подряд»

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец предположил, как долго будет длиться гегемония петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Может ли «Зенит» повторить достижение «Баварии», которая 11 раз подряд стала чемпионом? Думаю, да. При том, что конкуренция в чемпионате Германии выше, чем в чемпионате России», - рассказал Анатолий в интервью журналисту Legalbet.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги петербургский клуб досрочно завоевал чемпионский титул. Это пятый подряд триумф для подопечных Сергея Семака в чемпионате страны.