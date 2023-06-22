У «Краснодара» нет предложений по Сперцяну

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян пока остается в своем нынешнем клубе. Армянский хавбек начнет летние сборы вместе с «быками».

Как информируют журналисты издания «РБ Спорт», на сегодняшний день краснодарский клуб не получил ни одного официального запроса по трансферу Сперцяна. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Эдуарду со стороны амстердамского «Аякса», «Милана», «Интера» и «Сассуоло».

«Краснодар» планирует выручить с трансфера полузащитника не менее 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Эдуард поучаствовал в 40 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и 14 голевых передач.