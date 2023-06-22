Рыбус назвал причину ухода из «Спартака»

Польский защитник Мацей Рыбус рассказал о причинах ухода из московского «Спартака».

«Я не играл с ноября, но очень хотел получать игровое время. «Спартак» тоже хотел со мной договориться, потому что я не нужен был клубу. Так что мы разошлись в хороших отношениях», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что Мацей выступал за «красно-белых» с лета прошлого года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 12 поединках «народной команды», в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. О расторжении контракта между сторонами было объявлено в среду, 21 июня.