Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о назначении Марцела Лички главным тренером московского «Динамо» и о том, что в качестве кандидатов на этот пост рассматривался Леонид Слуцкий.

- В «Динамо» что творилось? Они Слуцкого собирались назначать главным тренером? Он у них был в очереди? Если бы они его назначили, он вполне бы мог вернуть «Динамо» в Первую лигу. Он же выскакивал уже с «Рубином» из Премьер-лиги. Личка – вариант лучше. Но неизвестно, как он сработает в московском клубе после «Оренбурга». Федотов показал, что умеет добиваться высоких результатов и в «Сочи», и в ЦСКА. Два года подряд он занимал второе место в чемпионате с этими командами. Насчёт Лички пока непонятно.