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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка подписал контракт с «Динамо»

22 Июня 2023 • 11:08 Комментировать (2)

Чешский специалист Марцел Личка заключил трудовое соглашение с московским «Динамо». До этого он работал главным тренером «Оренбурга».

Как информирует «Спорт-Экспресс», стороны заключили долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2026 года. В тренерский штаб Марцела вошли: Адесойе Ойеволе, Марио Личка, Евгений Стукалов и Алексей Радевич.

В ближайшее время столичный клуб объявит о подписании Лички официально.

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 45 баллов и заняло девятое место в турнирной таблице. В концовке сезона с поста главного тренера команды был уволен Славиша Йоканович.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка
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Комментарии (2)
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Александр Тарасов
22 Июня 2023 в 11:29
ЛИЧКЕ УДАЧИ И ОЧЕНЬ МНОГО ПОБЕД ЗА ВЕЛИКОЕ ДИНАМО УРА.
Александр Тарасов
22 Июня 2023 в 11:29
ЛИЧКЕ УДАЧИ И ОЧЕНЬ МНОГО ПОБЕД ЗА ВЕЛИКОЕ ДИНАМО УРА.
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