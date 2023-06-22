Личка подписал контракт с «Динамо»

Чешский специалист Марцел Личка заключил трудовое соглашение с московским «Динамо». До этого он работал главным тренером «Оренбурга».

Как информирует «Спорт-Экспресс», стороны заключили долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2026 года. В тренерский штаб Марцела вошли: Адесойе Ойеволе, Марио Личка, Евгений Стукалов и Алексей Радевич.

В ближайшее время столичный клуб объявит о подписании Лички официально.

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 45 баллов и заняло девятое место в турнирной таблице. В концовке сезона с поста главного тренера команды был уволен Славиша Йоканович.