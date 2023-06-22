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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рыбус ведёт переговоры с тремя российскими клубами

22 Июня 2023 • 11:01 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус рассказал о том, где может продолжить карьеру. По его словам, он ведет переговоры с тремя клубами.

«Ведём разговоры с разными клубами. Сколько команд? Из России? Три клуба. «Рубин» есть среди команд, с которыми мы разговариваем», - передает слова футболиста издание «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 33-летний защитник принял участие в восьми матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Рыбус получил две желтые карточки и один раз был удален.

По итогам минувшей кампании «Спартак» занял третье место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Мацей Рыбус
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