Полузащитник московского «Локомотива» Андрей Никитин проведёт ближайший сезон на правах аренды в составе «СКА-Хабаровска», который выступает во втором дивизионе России. Официальный сайт «красно-синих» сообщает, что у команды в конце сезона будет возможность полноценного выкупа футболиста.

Отметим, что в московский «Локомотив» Никитин перебрался в 2021 году из воронежского «Факела». Прошлый сезон Андрей также провёл в Первой лиге на правах аренды за «Уфу», где не отметился ни одним результативным действием за 28 матчей. За «Локомотив» футболист ещё не успел дебютировать в официальных играх.

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