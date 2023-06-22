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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Роши ответил, покинет ли защитник ЦСКА

22 Июня 2023 • 10:19 Комментировать

Футбольный агент Игорь Кампеделли, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в бразильский клуб «Фламенго».

«Встреча была совсем с другой целью. Это никак не связано с Виллианом. Он на 100% игрок ЦСКА и счастлив в клубе. О его уходе речь не идет», - передает слова агента издание Sport24.

Виллиан стал игроком ЦСКА в сентябре прошлого года. С ним был подписан трудовой договор до середины 2025 года.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Роша провел 22 поединка за «армейцев», записав на свой счет три забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша
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