Агент Роши ответил, покинет ли защитник ЦСКА

Футбольный агент Игорь Кампеделли, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в бразильский клуб «Фламенго».

«Встреча была совсем с другой целью. Это никак не связано с Виллианом. Он на 100% игрок ЦСКА и счастлив в клубе. О его уходе речь не идет», - передает слова агента издание Sport24.

Виллиан стал игроком ЦСКА в сентябре прошлого года. С ним был подписан трудовой договор до середины 2025 года.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Роша провел 22 поединка за «армейцев», записав на свой счет три забитых мяча.