Нападающий Иван Игнатьев, который расторг трудовое соглашение с московским «Локомотивом», трудоустроился в другом российском клубе. 24-летний футболист пополнил ряды «Сочи», об этом сообщается на официальном сайте южан. Условия контракта между сторонами пока не разглашаются.

В минувшем сезоне Игнатьев сыграл 20 поединков в рамках Российской премьер-лиги, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

По итогам завершившегося розыгрыша чемпионата России сочинский клуб набрал 38 баллов и занял десятое место в турнирной таблице.