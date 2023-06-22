Екатеринбургский «Урал» объявил о новом трансфере. Как сообщается на официальном сайте клуба, ряды команды пополнил футболист молодежной сборной России Игорь Дмитриев.

После успешного выступления в ЮФЛ Игорь в 16 лет заключил первый профессиональный контракт с «Ленинградцем». За этот коллектив полузащитник сыграл 46 поединков во Втором дивизионе и две встречи в Кубке России, отметившись 11 забитыми мячами.

В июне Дмитриев получил приглашение в молодежную сборную России, в составе которой сыграл два поединка.

По итогам минувшего сезона Премьер-лиги «Урал» финишировал на 11- месте в турнирной таблице.