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Борис Игнатьев назвал причину ухода нападающего Ивана Игнатьева из «Локомотива» эксклюзив

22 Июня 2023 • 09:49 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил уход нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева из московского клуба.

- Вы поняли, зачем «Локо» осуществил этот трансфер?

- Не очень хочу разбирать его личную жизнь - это его дело. Важно, как он несёт свой крест. Надо смотреть на то, как он помогает команде. Вообще, мы давно смотрим на него с надеждой, но что-то постоянно не складывается. Я отдаю себе отчёт в том, что это его дело. Из футбола уйти очень просто, а вот задержаться и достичь высот сложнее. У него что-то не получается, особо в «Локомотиве» он себя не проявил. Молодому человеку надо искать команду, в которой он сможет играть и проявлять себя.

- Можете назвать этот трансфер провальным?

- Скорее, ошибочным. Провальным трансфер можно назвать тогда, когда заранее ясно, что игрок не подойдёт. Я рассчитывал, что он будет играть. Это неудачный трансфер для клуба. Он не принёс команде ничего, кроме забот, но провальным его переход точно не назову.

- Теперь в команде осталось два номинальных форварда - Дзюба и Изидор. Клубу однозначно надо обзавестись ещё одним нападающим?

- Я видел, что руководство ищет форварда. В том числе звучала фамилия Комличенко. В составе есть те же Пиняев и Глушенков. Вопрос лишь в том, готовы ли они взять на себя роль центрального нападающего.

- Вы упомянули Комличенко. Он может подойти «Локо»?

- Клубу точно дополнительно нужен габаритный центрфорвард, который сможет навязать борьбу в штрафной площади. Не думаю, что «Ростов» отдаст Комличенко, такими игроками дорожат. Значит, «красно-зелёные» ищут попадающего типа Николая.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Игнатьев Иван Игнатьев
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