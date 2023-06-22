Российский тренер Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему решил покинуть «Раднички» Белград, как относится к возможной тренерской деятельности Александра Мостового, и почему «Спартак» провалил весеннюю часть сезона.

В январе вы возглавили «Раднички» из Белграда. Первое, что хочется узнать, насколько высок уровень футболистов в вашей команде и можно ли сравнить сербскую Вторую лигу и Первую лигу России?

В команду пришли как раз 9 новых футболистов, чтобы решить задачу. Я доволен уровнем ребят. У нас были и опытные игроки, которые играли в Испании, Италии, и игравшие за «Фиорентину» и «Сарагосу» ребята. Были и те, кто в сербской Суперлиге играли. Получился хороший коктейль из молодости и опытности.

Я честно скажу, что плохо знаю российскую Первую лигу и не видел матчей, не представляю даже уровень. Могу сказать, что сербские футболисты всегда были востребованы и всегда ценились. До моего прихода в «Раднички» российская команда «Химки» купила молодого защитника. Несколько раз ездили, смотрели его и в декабре приглашали на сборы. Парню 18 лет и его выкупили на полный контракт. В Сербии футболистов талантливых и сильных очень много. Надо знать Сербию и сербский футбол. Например, может быть очень талантливый парень, который играет в Первой лиге, но его ведут агенты, которые не хотят пускать в Премьер-лигу, а хотят просто сразу продать его в Европу. Неслучайно на каждый тур приезжает в Белград очень много скаутов из европейских чемпионатов, и они смотрят команды не только Суперлиги, но и Первой лиги. Считаю, что многие сербские игроки могли бы играть и в нашей Российской премьер-лиге.

После 37 туров «Раднички» на финише сезона проиграли четыре игры подряд. Команда выдохлась? В чём проблема?

Команда закончила играть после первой игры в плей-офф, когда мы обыграли футбольный клуб «Инджия» (1:0), который потом занял четвёртое место. После этого у команды не было ни сил, ни желания. Уже и тренироваться стали в расслабленном режиме. Ситуация сложилась таким образом, что как раз после этой игры нужно было поддержать ребят, заплатить какие-то премиальные, настроить на то, что можно занять четвёртое место. Руководство не предприняло никаких попыток, и это безразличие увидели и футболисты, и мы – тренерский штаб. Я видел, какая сложилась атмосфера в команде, и мы играли так, что могли бы побороться, и футболисты это чувствовали, что могли побороться за более высокое место. Вот такое наплевательское отношение руководства, конечно, показало, что дальше напрягаться смысла нет. Я видел, что, когда мы победили «Инджию» на их поле, никто с ребятами не пообщался и не поддержал ни морально, ни физически. Я увидел их состояние… Это же всегда чувствуется, когда ты проводишь тренировки, когда заходишь в раздевалку, когда ты начинаешь давать установку перед следующей игрой. Поэтому эти поражения связаны с тем, что уже после первой игры плей-офф наступило такое безразличие.

Звучит так, будто вы больше не будете работать в «Радничках».

Я не выражал им никакого недовольства. Просто с первого дня, как оказался там, увидел, какая это организация, какое отношение. Я приведу пример, после которого по этому клубу становится всё ясно. Когда ребята вернулись со сборов, у них было три дня выходных и потом моя первая тренировка. Я пришёл и не увидел воды. Нет воды на тренировке! Я спрашиваю тех людей, которые там должны организовывать, заниматься этим вопросом. Я спрашиваю: «А где вода?». Мне ответили, что ребята сами могут пойти в туалет, набрать там флягу и попить. Потом мы поехали на товарищескую игру, и там тоже не было воды. О чём мы говорим?! Вот она организация клуба! То, что мы дали такой результат, это действительно лучший результат за всю историю клуба, но он не соответствует этой организации.

У меня контракт до конца июня, и я не собираюсь подписывать новый контракт. Жду окончания соглашения и буду свободен. В этот клуб однозначно я не вернусь.

Значит, у вас есть предложения? Расскажите

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Предложения есть всегда, даже когда в отпуске находишься. У меня был план такой, когда уезжал из Индии в декабре прошлого года. Я думал, что приеду в Москву и побуду с семьёй. Тут вдруг поступило предложение из Сербии. Звонили мне некоторые представители азиатских, арабских клубов, так что, мы общаемся. Какие-то варианты уже отпали. Надеюсь, в ближайшее время определюсь с новым местом работы.

Руди Гарсия ушёл из «Аль-Насра», вас там не будет?

Я бы хотел возглавить «Аль-Наср» (смеётся). Но тенденция такая, что раньше это было в европейском футболе, когда работали только местные тренеры, в той же Германии, Италии или Испании. Потом итальянцы начали приезжать в Испанию, а испанцы приезжали в Англию. Сейчас арабский и азиатский рынок наполнен этими тренерами, особенно из Испании, Португалии. Все смотрят на Гвардиолу, он испанец, всё выигрывает, и команда играет в классный футбол. И многие руководители хотят видеть у себя испанского тренера, считая, что он такого же уровня, как Гвардиола. Это мнение ошибочное. Я пытаюсь своей работой доказать, что российские специалисты ничем не хуже европейских и готовы работать в самых больших клубах Европы, Азии. Станислав Черчесов доказывает это в Венгрии своими победами.

Можно узнать конкретные предложения?

Называть команды смысла нет. Это завершённый этап, а называть тех, с кем веду переговоры, тоже нет смысла. Это были команды из Саудовской Аравии и Кувейта. Вчера позвонил мне представитель из Ливии. Один крупный клуб ищет тренера, и мы пообщались на этот предмет, я узнал об условиях и перспективах. Каждый день есть какое-то общение.

Вы ранее жили и работали в Индии. Как-то вы сказали, что условия для жизни в этой стране несопоставимы с Россией. Расскажите, как вам живётся в Сербии?

Я в Индии говорил, что условия жизни тяжёлые, но есть очень богатые люди. Есть места потрясающие, ничем не уступающие даже Мальдивам, просто знать надо такие места. В целом уровень жизни в Индии не самый высокий.

Сербия хорошая балканская страна, где очень доброжелательные люди. Особенно хорошо и уважительно относятся к россиянам, всегда при встрече готовы пообщаться. Говорят, что мы единой веры, братья. Очень хороший климат в Сербии, не говоря уж о том, какая прекрасная там кухня. Мне эта страна очень близка, близки люди, менталитет. Почему за Сербию всегда идёт политическая борьба? Через неё проложено сердце Европы. Из Белграда за два часа можно добраться до Будапешта, за четыре часа уже будете в Софии. То есть именно расположение Сербии очень хорошее. Это прекрасная локация, откуда можно довольно быстро добраться на машине до нужной европейской точки.

Как вы оцените шансы сборной России на проведение товарищеской игры с Сербией?

Я думаю, что сербы с удовольствием сыграли бы с нами. На сборах сербские клубы играют с нами и вспоминают, что «Црвена Звезда» играла с «Зенитом». Думаю, что сборная сыграла бы с удовольствием. Но должно быть одобрение УЕФА, они все матчи товарищеские фиксируют, и его нельзя провести просто так. Сейчас мы вряд ли получим это согласие.

Александр Кержаков возглавил «Спартак» Суботица. Что нужно сделать, чтобы с ним не получилось так, как произошло с вами

А как этого избежать? Он же не сможет изменить руководство клуба? Ты всё равно столкнёшься со сложностями. Наверняка это всегда так. У каждого своя жизнь, своя судьба и сложности, которые невозможно предусмотреть.

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Я рад за Александра, что он получил работу в европейском футболе. «Спартак» Суботица – клуб с хорошей историей, организацией, инфраструктурой, и там можно добиваться результатов. Хочу пожелать ему, чтобы у него там всё сложилось. А трудности нужно уметь преодолевать.

Если говорить о российском футболе… «Динамо» для вас не чужая команда. Как объяснить неудачу команды в юбилейном сезоне? Поражение на 100-летие клуба дома от «Факела», вылет из Кубка от «Акрона»?

Ошибка была, когда ушёл Шварц, и нужно было развивать тот футбол, который он проповедовал и который нравился болельщикам. Футболисты при такой игре прогрессировали, да и результат был неплохой. Нужен был тренер, который проповедует такой же футбол.

Я смотрю на многие клубы в Европе, там в большинстве клубов есть своя философия: у «Реала» своя философия, у «Барселоны» своя, сейчас у «Манчестер Сити» есть своя. И они подбирают тренеров под свой стиль игры, например, в Италии кто-то хочет в оборонительный футбол играть, понимая, что состав у них не очень сильный. Вот таких тренеров они и нанимают. У нас в том же «Динамо» нет никакой философии. Вот захотели Шварца – и это пошло. Потом взяли Йокановича. Но его даже в Сербии никто не может охарактеризовать как тренера, могут Николича охарактеризовать как тренера, могут Любко Петровича. А вот про Йокановича я спрашивал, но ничего не могут о нём сказать. Там в «Динамо» есть Бувач, вот он своего знакомого Шварца привёл, ну угадал с ним. Потом Йокановича привёл, а какая у него философия – так никто ничего не понял. Более того, ведущие игроки «Динамо» не просто перестали развиваться, у них какой-то регресс наступил.

Нужно, чтобы была какая-то философия у клуба. Конечно, была ошибка спортивного директора. После удачного сезона со Шварцем ему руководство начало доверять, и это нормально. Сейчас вот он допустил ошибку с Йокановичем, но не пошло.

Пишут, что Личка возглавит команду. У него не было опыта работы в большом клубе. Справится, как вы считаете, после классного сезона в «Оренбурге»?

Классный сезон – это когда команда в топ-5, это классный сезон. А «Оренбург» какое место занял? Седьмое. Класс, это когда ты с маленьким клубом в первой пятёрке. Я не знаком с ним, не просто так он вывел команду в РПЛ и показал сейчас хороший результат.

Как вы относитесь к тому, что каждый день появляются какие-то новости о том, что Александр Мостовой получает тренерскую лицензию? Не поздно? И сможет ли Царь проявить себя на этой сцене?

Вы правильно сказали, что Царь. Любой может проявить себя. Почему поздно? Мостовой хотел работать, но не получалось с тренерской лицензией. Может быть, он противился этому, думал: «я такой футболист и почему я не могу работать?». Но есть правила: к примеру, человеку дают в определённом возрасте паспорт, и он ходит во многие места, но где-то нужно его предъявить. Так и здесь. Во всём мире ввели эти лицензии, возможно, Александр воспротивился. Человек, действительно, столько лет отыграл на таком высоком уровне и у него есть понимание футбола.

Другое дело, что многие игроки, которые заканчивают с футболом (и я не исключение), думают, что всё в футболе знают. Дал упражнения, дал задание, но тренерство – это работа не только на поле, но и за полем, общение с руководством. У тебя 25 человек в команде, а играют 11 и надо выстроить с ними отношения. Нужно уметь найти мотивацию для каждого игрока.

В том, что Александр понимает футбол и может добиться успеха как тренер, я не сомневаюсь.

Кого из российских тренеров вы могли бы выделить по итогам прошедшего сезона? Можете назвать новые имена? К примеру, Игнашевич в первый сезон вывел «Балтику» в РПЛ, Евсеев оставил «Факел» в Премьер-лиге.

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Вы правильно отметили работу Сергея Игнашевича в «Балтике». И Вадик Евсеев уже давно себя проявил! Он и с «Амкаром» играл в переходных играх, и в «Уфе» неплохо работал, и «Шинник» держал в середине ФНЛ. Уверен, у нас очень много хороших специалистов, просто нужно доверять, помогать. А у нас берут тренера и ещё и сами начинают вставлять палки в колёса. Особенно нужно поддержать, когда специалист молодой. Карпин как работает! Не самый звёздный состав и по бюджету не сильны, но интересная команда. Долгое время шли на втором месте. У нас хорошая тренерская школа. Нужно смотреть не за границу, а посмотреть, кто есть у нас.

Что вы можете сказать о том, какой сезон провёл «Спартак»? Команда обыгрывает ЦСКА, а следом играет вничью с «Пари НН» и проигрывает «Крыльям».

Здесь так однозначно нельзя ответить. В осенней части был «Спартак» один, и совсем другой «Спартак» в весенней. Я думаю, что команда могла сыграть во второй части сезона сильнее, чем сыграла. Много было очков потерянных с не самыми сильными командами. Я думаю, здесь роль тренера Абаскаля. Он до этого не работал в таких условиях, в каких оказался сейчас. Я имею в виду зимний этап предсезонной подготовки, когда у нас очень большой перерыв и зимой у нас несколько сборов. В Европе такого нет. В некоторых странах вообще нет зимнего перерыва, у других эта пауза составляет 2-3 недели, и там команды готовятся буквально 21 день – и возобновляется чемпионат.

Абаскаль совершил ошибки на сборах, и это нормально, так как он впервые с этим столкнулся. Просто в следующий раз, если он продолжит работу, это будет учтено. Поэтому весной вы увидели «Спартак» не таким, каким хотели.

После очередного чемпионства «Зенита» кого вы видите главным конкурентом команды?

Вы знаете, новый чемпионат всегда ждём с интересом и надеждой, что та команда составит конкуренцию, другая. Я думаю, будут конкурировать с «Зенитом» ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», который здорово провёл весенний отрезок. Считаю, что они продолжат такое выступление. Надеюсь, что «Динамо» всё-таки вернётся на верхние строчки. «Краснодар» однозначно, Галицкий каждый год хочет видеть свою команду наверху турнирной таблицы. Не сбрасывал бы со счетов и «Ростов», глядя на работу, который проводит Карпин. А там какая-то «тёмная лошадка» может выскочить и наделать шороху. Поэтому мы и ждём возобновления чемпионата.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало материал на тему: «Спартак» бросил перчатку «Зениту»: чек-лист на лето для «красно-белых».