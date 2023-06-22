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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Виллиан Роша может сменить ЦСКА на бразильский клуб

22 Июня 2023 • 09:36 Комментировать

Центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша может вернуться на родину. Как информирует телеграм-канал «Успей поймать», подписать 28-летнего футболиста хочет «Фламенго».

Согласно сведениям источника, накануне агент игрока провел встречу с представителями бразильского клуба.

Виллиан пополнил ряды «Фламенго» в сентябре прошлого года, заключив трехлетнее трудовое соглашение.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Роша провел 22 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами. По итогам минувшего сезона чемпионата России ЦСКА занял второе место в турнирной таблице.

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ЦСКА Москва Фламенго Виллиан Роша трансферы футбола - лето 2023
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