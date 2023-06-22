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Голкипер «Краснодара» Агкацев одним словом описал Акинфеева

22 Июня 2023 • 09:25 Комментировать

Страж ворот «Краснодара» Станислав Агкацев высказался касательно своего коллеги Игоря Акинфеева, выступающего за московский ЦСКА.

«Про Игоря Акинфеева могу сказать одно - легенда! Он снова выручил команду и завоевал свой очередной трофей с ЦСКА. Рад за него и поздравляю с этим достижением», - передает слова Агкацева издание Sport24.

Акинфеев всю свою карьеру провел в московском ЦСКА. Игорь защищает цвета «армейского» коллектива с 2003 года. В минувшем сезоне 37-летний голкипер принял участие в 35 поединках за москвичей, в которых пропустил 32 мяча. В 11 играх он сохранил ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Игорь Акинфеев Станислав Агкацев
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