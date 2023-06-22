Гасилин: «Гегемония «Зенита» будет продолжаться ещё очень долго»

Нападающий Алексей Гасилин, поигравший за петербургский «Зенит», поделился мнением о конкуренции в Российской премьер-лиге. По его мнению, «сине-бело-голубые» продолжат доминировать в чемпионате.

«Гегемония «Зенита» будет продолжаться ещё очень долго. Петербуржцы всегда попадают со своей селекцией, и у них микроклимат в команде хороший. ЦСКА сейчас ближайший конкурент для «Зенита», - передает слова Гасилина издание Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» досрочно стал обладателем золотых медалей. ЦСКА финишировал на втором месте, а тройку призеров замкнул еще один столичный коллектив – «Спартак».