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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акбашев высказался о трансфере в «Ростов»

22 Июня 2023 • 07:41 Комментировать

Полузащитник Роман Акбашев, пополнивший ряды «Ростова», поделился впечатлениями от перехода в стан команды с берегов Дона. До перехода в стан «жёлто-синих» хавбек выступал за воронежский «Факел».

«Впереди много тренировок, Карпин скажет, как нужно играть. Мы сыграемся, и всё будет хорошо. Хочется закончить сезон выше, чем предыдущий. Буду стараться делать всё для этого», - приводит слова Акбашева.

В минувшем сезоне чемпионата России Акбашев провел 28 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

По итогам сезона-2022/2023 «Ростов» финишировал на четвертом месте в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Роман Акбашев
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