Заварзин: «Промеса объявят в розыск, Интерпол его заберёт»

Экс-гендиректор столичного «Спартака» Юрий Заварзин отреагировал на тюремный приговор нападающему «красно-белых» Квинси Промесу. На днях суд Амстердама приговорил нидерландского футболиста к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на родственника.

«Если Промесу вынесли такой приговор, его просто объявят в розыск, и Интерпол заберёт. Выдадут ли наши Промеса или нет - это уже часть третья. Надо смотреть какие санкции могут последовать», - передает слова Заварзина издание «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Квинси стал лучшим бомбардиром «Спартака», отметившись 20 голами в 27 матчах Премьер-лиги. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины следующего года.