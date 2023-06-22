Исландский полузащитник Арнор Сигурдссон, приостановивший контракт с ЦСКА, стал игроком клуба английского Чемпионшипа – «Блэкберна». О переходе игрока сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, что Сигурдссон присоединился к ЦСКА пять лет назад. За «армейцев» исландец выступал с 2018 по 2021 год, следующий сезон, сезон-2021/22 он провёл в итальянском «Удинезе», а сезон минувший – в шведском «Норрчёпинге».

Отметим, что в прошлом сезоне «Блэкберну» не хватило лишь дополнительных показателей, чтобы попасть в первую шестёрку Чемпионшипа и бороться за выход в АПЛ.