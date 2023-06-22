Юран остаётся в «Пари НН»

Российский инсайдер Иван Карпов сообщает, что Сергей Юран продолжит тренировать нижегородский «Пари НН».

«Губернатор региона принял решение продлить контракт Юрана на сезон-2023/24. Причина — он сохранил клуб в элите российского футбола», - пишет Карпов в своих информационных каналах.

Как он добавляет, в новом сезоне клубная стратегия не поменяется – руководство нижегородцев продолжит делать ставку на молодых игроков.

«В общем, развернуться Юрану с его агентскими связями не дадут», - добавил Карпов.

Напомним, при Юране «горожане» смогли сохранить прописку в РПЛ, обыграв «Родину» по сумме двух стыковых матчей – 3:2.