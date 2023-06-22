Бородин рассказал о первых днях Хохлова в «Сочи»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин вспомнил первые дни Дмитрия Хохлова после назначения на пост главного тренера команды.

«Он сразу дал понять, кто тут главный. Сразу переговорил со всеми ребятами, мы чуть-чуть поменяли игру. То есть, не было такого, что мы думали, что это – временно», - цитирует Бородина «РБ Спорт».

Напомним, что при Хохлове южане завершили сезон на 10-м месте. До момента, когда специалист возглавил «Сочи», главным тренером клуба был Курбан Бердыев – он провёл после своего назначения всего пять официальных игр в рамках чемпионата России.