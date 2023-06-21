Канчельскис считает, что Глушакову рано завершать карьеру

Российский футбольный эксперт, бывший футболист Андрей Канчельскис полагает, что ветерану РПЛ Денису Глушакову пока рано завершать карьеру.

«Сейчас он действующий футболист. Очень хорошо знаю Дениса, желаю ему удачи и самое главное — не травмироваться, пусть играет», - цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, на днях 36-летний футболист покинул «Пари НН», в котором провёл весеннюю часть прошлого сезона. Теперь бывший игрок сборной России - свободный агент.

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