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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис считает, что Глушакову рано завершать карьеру

21 Июня 2023 • 23:44 Комментировать

Российский футбольный эксперт, бывший футболист Андрей Канчельскис полагает, что ветерану РПЛ Денису Глушакову пока рано завершать карьеру.

«Сейчас он действующий футболист. Очень хорошо знаю Дениса, желаю ему удачи и самое главное — не травмироваться, пусть играет», - цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, на днях 36-летний футболист покинул «Пари НН», в котором провёл весеннюю часть прошлого сезона. Теперь бывший игрок сборной России - свободный агент.

Глушаков ответил, ведёт ли переговоры с «Родиной» и «Химками» 

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Андрей Канчельскис
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