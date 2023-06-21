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Сенников: «Потенциал у Игнатьева есть, но большая конкуренция не позволила ему играть в основе «Локомотива» эксклюзив

21 Июня 2023 • 23:26 Комментировать

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал новость о том, что Иван Игнатьев покинет команду «железнодорожников».

«У Игнатьева был шанс проявить себя в «Локомотиве». Он в принципе неплохо выходил на замену. Потенциал у него есть, но большая конкуренция не позволила ему играть в основе. Контракт закончился, решили не продлевать - тут все очевидно. Он всё-таки был запасным игроком, поэтому трудно набрать форму, когда ты мало играешь.

Игнатьев набрался опыта в «Локомотиве». Если в новом клубе он станет игроком основы, то может очень хорошо проявить себя. Думаю, что это будет какой-то средний клуб. Скорее всего, какая-то команда, которая ниже «Локомотива» в таблице», - сказал Сенников.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Иван Игнатьев
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