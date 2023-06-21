Иваном Игнатьевым интересуются в Турции и на Кипре

Агент российского форварда Ивана Игнатьева рассказал, что его клиентом интересуются клубы из двух средиземноморских государств – Турции и Кипра.

«К Ване есть интерес со стороны турецких и кипрских клубов, но мы поговорили с ним, взвесили всё и решили пока не уезжать и остаться в России», - цитирует «Матч ТВ» агента форварда Алана Агузарова.

Напомним, что этим летом Игнатьев покинул столичный «Локомотив», за который выступал с переменным успехом на протяжении прошедшего сезона. Новым его клубом стал «Сочи».

​Ранее его агент рассказал о причинах его ухода из московского топ-клуба.