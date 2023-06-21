Ганчаренко высказался о португальском новичке «Урала»

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о летнем новичке своей команды – португальском игроке обороны Кики.

«Мы видели его игру на видео и пришли к выводу, что он нам очень подходит. В клубе не хватало левоногих футболистов, теперь надеюсь, что его адаптация не будет затянута», - цитирует специалиста сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «шмели» объявили о переходе португальца в среду вечером. Он перебрался на Урал в качестве свободного агента, формальные условия контракта пока не раскрываются.