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Ганчаренко высказался о португальском новичке «Урала»

21 Июня 2023 • 22:58 Комментировать

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о летнем новичке своей команды – португальском игроке обороны Кики.

«Мы видели его игру на видео и пришли к выводу, что он нам очень подходит. В клубе не хватало левоногих футболистов, теперь надеюсь, что его адаптация не будет затянута», - цитирует специалиста сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «шмели» объявили о переходе португальца в среду вечером. Он перебрался на Урал в качестве свободного агента, формальные условия контракта пока не раскрываются.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко трансферы футбола - лето 2023 Кики
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