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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин сравнил чемпионаты России и Турции

21 Июня 2023 • 22:50 Комментировать

Ветеран столичного «Спартака» Валерий Гладилин порассуждал на набравшую популярность в последние годы тему и сравнил национальные чемпионаты России и Турции.

«Судя по классу, российский и турецкий чемпионаты одинаковые. Там есть несколько сильных команд и они могли на равных биться с нашими», - цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, что в последнее время нападающего ЦСКА Фёдора Чалова активно сватают в Турцию, а именно – в состав чемпиона страны и будущего участника ЛЧ, стамбульского «Галатасарая». Кстати, именно «львы» Стамбула принесли Турции единственный в истории завоёванный еврокубок – Кубок УЕФА в 2002 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Гладилин Чемпионат Турции РПЛ
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