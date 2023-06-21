В ФК «Сочи» назвали соперников на летние товарищеские матчи

В футбольном клубе «Сочи» озвучили список соперников, с которыми южане встретятся в рамках летней подготовки к новому сезону.

25 июня основа клуба сыграет против собственной молодёжки, 6 июля - против клуба Первой лиги – «Ленинградца», 10 июля – против ФК «Виста» из Геленджика, а 15 июля – против «Краснодара». Название соперника на заключительную игру, запланированную на 30 июля, огласят позже.

Напомним, что возглавляет команду российский специалист Дмитрий Хохлов. Минувший сезон южане завершили в середине турнирной таблицы Премьер-лиги – на 10-м месте.

Ранее своими предсезонными планами поделились в «Рубине» и столичном «Спартаке».