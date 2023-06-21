В «Сочи» раскрыли секрет «вечной молодости» Нобоа

Тренер вратарей ФК «Сочи» Дмитрий Бородин высказался об одном из ветеранов южан – полузащитнике Кристиане Нобоа. Эквадорец выступает в России практически без перерыва с 2007 года, на данный момент ему уже 38 лет.

«Он просто любит футбол, отдает ему всего себя, и футбол за это его вознаграждает. Для него игра – праздник», - цитирует Бородина «РБ Спорт».

Как отметил специалист, Нобоа не всегда уже может выкладываться на полную силу на тренировках, однако, что касается матчей, то на них он выходит на поле и творит волшебство.

Текущий контракт Нобоа с «Сочи» рассчитан ещё на год. В минувшем сезоне ему удалось оформить за клуб 11 голов в 26 матчах РПЛ.