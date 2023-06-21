Дмитрий Бородин: «Следующий сезон – сезон Кассьерры»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин высказался о экс-форварде южан Матео Кассьерре, который летом прошлого года сменил клуб и перешёл в «Зенит».

«Дайте ему сезон. Следующий – будет его. Ну, бывает такое, не пошло, не залетало», - рассуждает Бородин для «РБ Спорт».

Тренер вспомнил, как в период выступления в «Сочи» Кассьерра и Кристиан Нобоа понимали друг друга буквально с полувзгляда.

«Тот ещё стартовать не успел, а передача от Криса уже идёт», - вспоминает Бородин.

В минувшем сезоне Кассьерра отметился всего пятью голами за питерцев, два из них – в рамках Премьер-лиги, остальные – в Кубке России.

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