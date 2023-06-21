Ганчаренко - о трансферах «Урала»: «Ищем игроков в каждую линию»

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко рассказал о трансферных планах «шмелей» на это лето.

«Ищем игроков в каждую линию. Как в центр защиты, так и в середину поля, в группу атаки. Посмотрим, что из этого получится, у нас есть свои трудности и ограничения», - цитирует Ганчаренко «Матч ТВ».

Напомним, что при Ганчаренко уральцы стали крепкой командой, которые с сентября прошлого года по март текущего не проигрывали во всех турнирах. В итоге сезон уральский клуб завершил на 10-м месте в Премьер-лиге, а в Кубке России «Урал» остановился на финале Пути регионов.

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