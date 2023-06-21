Осинькин заявил, что предчувствует уход Коваленко из «Крыльев»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по поводу возможного ухода из его команды Александра Коваленко. Молодого полузащитника активно связывают с питерским «Зенитом».

«Сегодня все разговоры и решения говорят о том, что он, наверное, уйдёт от нас. В какой клуб? Давайте дождемся официальных заявлений», - цитирует Осинькина «Матч ТВ».

19-летнему Коваленко в минувшем сезоне удалось сыграть в 30 матчах за «Крылья» во всех турнирах. На его счету два гола и три голевых передачи.

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