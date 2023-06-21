Корнаухов: «Промесу не стоит уезжать из России»

Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов ответил на вопрос о том, что делать «Спартаку» с нападающим Квинси Промесом, который был приговорён к тюремному заключению на полтора года за удар ножом своего родственника.

«Промесу не надо уезжать из России. Суд вынес приговор, теперь «Спартаку» надо просчитывать репутационные риски. Это ведущий игрок, поэтому все очень непросто», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

Контракт 31-летнего нидерландца со «Спартаком» рассчитан до конца июня следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Промеса составляет 11 млн евро.