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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» бросил перчатку «Зениту»: чек-лист на лето для «красно-белых»

21 Июня 2023 • 21:46 Комментировать

«Спартак» завершил чемпионат России на третьей позиции. Завоевание бронзовых медалей стало позитивным моментом, однако в клубе всегда думают о решении максимальной задачи, то есть о борьбе за чемпионство. На сегодняшний день «Спартак» заметно отстаёт от «Зенита» в качестве состава, и конкурировать с питерцами «красно-белым» сложно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится своими мыслями о том, какие позиции нужно усилить московской команде этим летом, чтобы иметь возможность бросить перчатку «Зениту» уже в следующем сезоне.

Вратарь

Основным голкипером «Спартака» в сезоне 2022/2023 был Александр Селихов. Стабильной надёжностью на последнем рубеже футболист не отмечался. Были грубые ошибки, как в недавнем майском матче Премьер-лиги против «Зенита», были ошибки помельче. В идеале «красно-белым» нужен более сильный голкипер. Возможно, выстрелит вернувшийся из аренды Илья Свинов. Но и на трансферном рынке подыскивать кандидата «красно-белым» будет не лишним.

Защита

Если подписать нового вратаря «красно-белым» желательно, то усиливать оборону нужно обязательно. План-максимум заключается в покупке двух качественных футболистов в центр защиты, ведь Георгий Джикия регулярно сталкивается с критикой из-за ошибок на поле. План-минимум – подписание одного игрока в центр обороны в связку к Джикии. При всём уважении, с Дуарте решать большие задачи нереально. «Спартаку» нужен игрок гораздо более высокого уровня – нужен новый Самуэль Жиго.

«Спартаку» в обязательном порядке нужен левый защитник. Томаш Тавареш получил серьёзную травму колена, и первую часть следующего сезона португалец наверняка пропустит. Достойного сменщика в составе «красно-белых» сейчас нет, и его нужно подписать. Было бы неплохо усилить и правый фланг обороны в помощь молодому Даниилу Денисову. Но всё же ближайшим летом в московском клубе вряд ли будут об этом думать – есть задачи важнее.

Полузащита

В центре поля «Спартак» довольно неплохо укомплектован. Есть Литвинов, Умяров, Мартинс, Зобнин, Пруцев… Но команде всегда есть куда расти, особенно если стоит задача по борьбе за титул чемпиона. Подписывать новичка непосредственно в опорную зону или центр поля этим летом «красно-белые» вряд ли станут. А вот творческий, ориентированный на атаку полузащитник высокого класса для конкуренции с «Зенитом» москвичам просто необходим. Было бы круто, если бы «Спартак» смог пригласить на эту роль звёздного – по меркам РПЛ, конечно – футболиста. Ранее в прессе появлялись слухи о том, что планы по подписанию топ-игрока у «красно-белых» имеются. Вопрос в финансах, а также в том, что большого футболиста нужно убедить отправиться в РПЛ, что в нынешних реалиях непросто. Но для борьбы с «Зенитом» «Спартаку» нужен свой вариант Малкома.

Нападение

В линии нападения «Спартак» может похвастаться весьма неплохим подбором исполнителей. Но с учётом нестабильности Квинси Промеса (нидерландец может выдать серый матч после выдающегося) и характера Александра Соболева (россиянин склонен зарабатывать дисквалификации) качественный форвард был бы не лишним. Возможно, «красно-белые» и подпишут кого-то вместо Шамара Николсона. Хотя вероятность не слишком высокая. В приоритете на трансферное лето у «Спартака» оборона. Это однозначно.

Александр Тихий

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва трансферы футбола - лето 2023
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