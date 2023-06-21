Бывший игрок столичного «Спартака» Маркао специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о защитнике Айртоне Лукасе, который перебрался во «Фламенго» из московского клуба в 2022 году.

«Айртон – это хороший игрок. Он сильно прибавил, когда перешел во «Фламенго», вышел на новый уровень. Хотя он мне нравился и в «Спартаке», но в чемпионате Бразилии для него лучше условия. Безусловно, опыт в «Спартаке» помог ему. Мне кажется логичным, что он вызывается в сборную Бразилии и заинтересовал большие европейские клубы, он может играть в Европе», - рассказал нашему корреспонденту Маркао.

Сейчас игроку 26 лет. Напомним, что с недавних пор бывший спартаковец вызывается в основной состав сборной Бразилии.