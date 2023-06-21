Широков: Команды должны верить в чемпионство, а не заранее отдавать золотые медали «Зениту»

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков поделился комментарием о чемпионской гонке в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Верю ли, что будет интрига со стороны ЦСКА, «Спартака» или «Локомотива»? Главное, чтобы они сами верили. А то они до начала чемпионата уже рассказывают, что «Зениту» пора вручать золотые медали», — заявил Широков «Матч ТВ».

По мнению эксперта, с таким настроем команды никогда ничего не выиграют, всегда необходимо верить в успех.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд, опередив ЦСКА (2-е место) на 12 очков. Третьим финишировал «Спартак», отстав от «сине-бело-голубых» на 16 баллов.