Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о назначении Марцела Лички на пост главного тренера московского клуба.

- Никак не объявляют имя нового главного тренера. Вас напрягает такое затишье?

- Вообще не напрягает.

- Почему, если не секрет?

- А что меня должно напрягать? Я сейчас не имею отношения к «Динамо».

- Сейчас нет, но вы провели несколько лет в команде.

- Так, а почему меня должно этот напрягать? Я болельщик, но там без меня разберутся в том, как надо вести переговоры. Я, правда, так думаю.

- Тем не менее, вы наверняка следите за жизнью команды. Болельщики признали Константина Тюкавина лучшим игроком команды в минувшем сезоне. Вы согласитесь с их мнением?

- Думаю, да. Яркий техничный форвард, но в целом скомканный сезон немного смазал ощущения. Девятое место не лезет ни в какие ворота. Тюкавин старался, по мере своих возможностей выделялся. Прежде всего, в обороне возникало много проблем, в опорной зоне тоже. Дело в том, что в команде много молодёжи, мясом ребята не обросли, пока не обстрелянные. Через пару лет они могут выстрелить, но в целом клубу нужны опытные футболисты, которые смогут подсказать в сложной ситуации. Тот же Захарян провёл не очень качественный сезон. Раньше его хотел «Челси» и другие клубы, а теперь он в нашем чемпионате совсем немного голов забил. Может, дело в том, что он попал в основной состав. Мне кажется, он немного снизил к себе требования.

По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло девятое место в РПЛ. Напомним, за несколько туров до окончания чемпионата «бело-голубые» уволили Славишу Йокановича с поста главного тренера команды. Ожидается, что новым рулевым столичного клуба станет Марцел Личка.