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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: Дзюба никогда не станет лицом российского футбола

21 Июня 2023 • 21:24 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о том, кого он считает лицом российского футбола.

«Лицо российского футбола — Акинфеев, а не Дзюба. Ну, какой Артём? Игорь каждый сезон играет стабильно — это признак мастерства. Он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Дзюба является хорошим игроком, который забил большое количество голов, но поведение за пределами поля тоже играет роль, поэтому он никогда не будет лицом отечественного футбола.

В завершившемся сезоне РПЛ Дзюба забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 11 матчах за «Локомотив». Акинфеев сыграл в составе ЦСКА в 29 встречах РПЛ и 10 раз смог сохранить свои ворота «сухими».  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Артём Дзюба Андрей Канчельскис
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