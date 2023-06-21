Тренер «Сочи» назвал задачи клуба на новый сезон

Тренер вратарей ФК «Сочи» Дмитрий Бородин порассуждал о задачах сочинцев на ближайший сезон.

«Мы клуб хоть и молодой, но с амбициями. В середине болтаться не хотим, думаю, задачи будут как всегда максимальные», - уверяет Бородин в комментарии для «РБ Спорт».

Напомним, что минувший сезон южане завершили лишь на 10-м месте – в середине турнирной таблицы. Годом ранее под руководством Владимира Федотова команда умудрилась завоевать серебряные медали РПЛ. Ещё сезоном ранее клуб умудрился выйти в Лигу конференций УЕФА.

Ранее Бородин рассказал, при каком условии сочинцы могли бы сохранить Федотова у руля коллектива.