Мостовой считает, что селекционные отделы в клубах РПЛ недостаточно хорошо разбираются в футболе

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о селекционерах российских клубов.

«Футболистов уровня Дугласа, Малкома и Вендела трудно найти. Но это возможно и можно сделать, если бы в клубных селекционных отделах РПЛ люди хорошо разбирались и понимали в футболе», — заявил Мостовой «Чемпионату».

По итогам минувшего сезона «Зенит» завоевал золотые медали Российской премьер-лиги. На второй строчке оказался ЦСКА, третьим финишировал «Спартак».

Новый сезон в России стартует 15 июля матчем за Суперкубок страны, в котором сойдутся «Зенит» и ЦСКА. Трофей будет разыгран в Казани.