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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Чалов один раз уже ездил в Европу – не срослось»

21 Июня 2023 • 21:09 Комментировать

Знаменитый российский тренер Юрий Сёмин высказался по поводу слухов о возможном отъезде Фёдора Чалова из ЦСКА в заграничный клуб. По последним новостям, российским форвардом интересуется сам чемпион Турции и будущий участник ЛЧ – стамбульский «Галатасарай».

Тем не менее, многие эксперты считают такой переход маловероятным и Сёмин – не исключение.

«Это слухи, которые всегда появляются в межсезонье. К тому же, Чалов уже один раз уезжал в Европу, но не срослось. Может, знак?», - рассказал Сёмин «РБ Спорт».

Чалов сумел забить в прошедшем сезоне за ЦСКА 24 гола в РПЛ и Кубке России. «Галатасарай», в свою очередь, рискует потерять на будущий сезон лидера атаки Мауро Икарди, срок арендного соглашения с которым подошёл к концу.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ЦСКА Москва Юрий Сёмин Фёдор Чалов трансферы футбола - лето 2023
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