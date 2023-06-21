Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучшего игрока московской команды в минувшем сезоне.

- Болельщики назвали Тюкавина лучшим игроком сезона. Вы с ними согласны?

- Наверное, я с ними соглашусь. Смолов выступал не очень ярко, многого ждали от Захаряна, лично я ему симпатизирую. Срыв перехода в «Челси» сыграл против него, он просто растворился. Наверное, назову лучшим игроком сезона Тюкавина. Подкупает то, что он не ноет. Ему дают несколько минут в концовке - он пашет и отвоевывает себе место в составе.

- Фомин - конкурент Тюкавина в этом вопросе?

- Он выглядел не так ярко, как в прошлом году. Я его не виню, это касается всей команды. Фомин немного сдал по сравнению с прошлым сезоном с моей точки зрения.

- С чем связываете его игровой спад?

- Может, на него так повлиял промах в финале Кубка России со «Спартаком». Это моё предположение.

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